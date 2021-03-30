Şevval Sam: Suçum olsaydı cezasını çekmeye hazırdım

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Şevval Sam, önceki gün Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, 2005 yılında karıştığı trafik kazası ile ilgili ilk kez konuştu.

Şevval Sam, karşı tarafın sekizde sekiz kusurlu çıktığını, ters yönden gelerek aracına vurduğunu, kaskı olmadığını ve bir gözünün de görmediğini belirtti.

Suçlu olsaydı cezasını çekmeye hazır olduğunu belirten oyuncu, kullandığı minibüs ile kazanın gerçekleştiğini ifade etti.

Gazetecilerle sohbet eden Sam, küçük karavanla yolda hiç kalmadığını da dile getirdi.

Şevval Sam, bir gün yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapandığını ve almış olduğu yiyecek içecek ile orada bir gün geçirdiğini sözlerine ekledi. Ünlü oyuncu, karavanında tuvaletin bile olduğunu belirtti.

Ünlü isim, 2005 yılında Manisa'da bir motosiklete çarpmış, kazada sürücü Adem Genbaşı, hayatını kaybetmişti.