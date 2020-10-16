Şevval Sam kimdir? Şevval Sam’ın oğlu kim, kaç yaşında?

Şevval Sam ve oğlu magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk ve şarkılarıyla oldukça sevilen Şevval Sam'ın oğlu da kendi gibi oyunculuk yapıyor. Yeni başlayan dizide rol alan oğlu Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veriyor. İşte Sevval Sam ve oğluna dair merak edilen tüm bilgiler…

ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam'ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu bulunuyor.

1993 – 1998 yılları arasında yayınlanan Süper Baba adlı dizideki Deniz karakteriyle büyük beğeni toplayan Şevval Sam, 2006 yılında yayınladığı Sek adlı albümle de müzik kariyerine ilk adımı atmıştır.

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Ender Argun karakterine hayat veren Şevval Sam, 1.65 metre boyunda 57 kilo ve Akrep burcudur.

Albümleri:

2006 – Sek

2007 – Istanbul's Secrets

2008 – Karadeniz

2010 – Has Arabesk

2012 – II Tek

2013 – Tango

2015 – Toprak Kokusu

Şevval Sam'ın rol aldığı diziler ve filmler:

1993-1998 – Süper Baba (Deniz) (TV Dizisi)

1996 – Feride (Feride) (TV Dizisi)

1999 – 2000 – Aşkın Dağlarda Gezer (Kajal) (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (Türkan) (TV Dizisi)

2002 – Karaoğlan (Ece Sultan) (TV Dizisi)

2002-2003 – Gülbeyaz (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

2002 – Martılar ve İstanbul (Pınar) (Sinema Filmi)

2004 – Ziyaret (Kısa Film)

2004 – Müjgan Bey (Müjgan) (TV Dizisi)

2004-2005 – Çocuğun Var Derdin Var (Zeynep) (TV Dizisi)

2005-2006 – Yine de Aşığım (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 – Yaşamın Kıyısında (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Ece) (TV Dizisi)

2008 – Derman (Derman) (TV Dizisi)

2010 – Siyah Beyaz (Ayten) (Sinema Filmi)

2011 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (Sibel) (TV Dizisi)

2013 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2015 – Black Horse Memories (Sinema Filmi)

2015 – Kara Kutu (Adalet) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Yıldız) (TV Dizisi)

2017-2018 – Yasak Elma (Ender) (TV Dizisi)

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir'in adı Dilan Deniz Çiçek'le anılmaya başlanmıştı.