Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Şevval Sam önceki gün Cihangir'deydi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

Reklam için toplantı yaptığını söyleyen 47 yaşındaki Sam, "Şimdi bir toplantıya daha gidiyorum" dedi. Şarkıcı, mekanların açılmasıyla ilgili de "Evet çok sevindim. İnsan işten sonra stres atmak istiyor" şeklinde konuştu.

Metin Tekin ile evliliğinden Tarık Emir adında kendi gibi oyuncu bir oğlu olan "Şevval Hanım geçtiğimiz günlerde gelininiz ile tanıştınız" yorumuna yanıt verdi.

Şevval Sam, "Gelininiz demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. Altı yıl öncesinden tanıyorum Sofia’yı. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerini daha yeni kuruyor" dedi.

Sadakatsiz dizisinde 'Selçuk Dağcı' karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz gn sevgilisi Sofia ile birlikte Cihangir'de annesi Şevval Sam'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: gecce.com