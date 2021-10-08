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Şevval Şahin, köpekbalığının saldırısından son anda kurtuldu!

2018 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin, şu sıralar ABD’de tatil yapıyor. Tatilde Elektrikli sörf yapan Şevval Şahin Miami'de köpekbalıklarıyla burun buruna geldi.

Magazin 08.10.2021, 14:58 08.10.2021, 15:32
Şevval Şahin, köpekbalığının saldırısından son anda kurtuldu!

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen ve formda vücuduyla takipçileri tarafından beğenilen Şevval Şahin, şu sıralar ABD’de tatil yapıyor. 

Yiğit Marcus Aral'la yaşadığı aşk yüzünden sık sık gündem olan ve şiddet haberleriyle anılan Şevval Şahin, Miami'de köpek balığı tehlikesi atlattı.

Elektrikli sörf yapan tescilli güzel, denizde köpek balıklarıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı. Hemen kıyıya dönen Şahin, yaşadığı korkuyu sosyal medyada anlattı.

Koronavirüs salgını döneminde katıldığı partilerle ve ardından yaptığı açıklamalarla bir dönem eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, geçtiğimiz yaz ayında Bodrum'da tatil yapmış, Şevval Şahin'in Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflar ise çok konuşulmuştu.

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