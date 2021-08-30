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Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Magazin 30.08.2021, 10:36
Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor. Türkiye güzeli olan Şevval Şahin 1,82 boyundadır.

#şevval şahin
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