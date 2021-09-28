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Sevenlerine müjde "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin yeni tanıtımı çıktı!

Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

Magazin 28.09.2021, 14:06
Sevenlerine müjde "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin yeni tanıtımı çıktı!

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun merakla beklenen ikinci sezon ilk tanıtımı TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

Yeni sezonda yeni ismiyle izleyenlerle buluşacak "Kıbrıs Zafere Doğru", Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi" ekranlara gelecek.

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan dizi, Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

Yeni sezonda diziye ayrıca oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil" karakteriyle, Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna yer alıyor.

'Kıbrıs Zafere Doğru' Tanıtım

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#Kıbrıs Zafere Doğru #Ahmet Kural #Serkan Çayoğlu #Pelin Karahan #TRT1
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