Sevda Erginci, sevgilisiyle görüntülendi

Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Turna' karakterine hayat veren Sevda Erginci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

PANİK YAPTILAR

Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Sevda Erginci ile Yılmaz Kunt, Belgrad Ormanı'nda görüntülenince panikledi.

Köpekleriyle yürüyüş yapan ikili, parkur sonrası evlerine geçti.