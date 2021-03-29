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Sevda Erginci savcılığa koştu!

Ünlü oyuncu Sevda Erginci'nin Instagram hesabı hacklendi. Erginci, sosyal medya hesabını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu

Magazin 29.03.2021, 15:40
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Sevda Erginci savcılığa koştu!

Son dönemin popüler oyuncularından Sevda Erginci'nin, 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi.

Sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarla dolandırıcılık yapıldığı belirtilen oyuncu, suç duyurusunda bulundu. 27 yaşındaki Erginci, Instagram hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hakkında takipçilerini uyardı.

(Habertürk)

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