banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almak artık çok kolay
Motorin ve benzine bir zam daha!
Motorin ve benzine bir zam daha!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor

Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar

Oyuncu Sevda Dalgıç, katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.

Magazin 20.04.2021, 11:17
5
Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar

'Arka Sıradakiler' dizisinde hayat verdiği 'Özge' karakteri ile yıldızı parlayan Sevda Dalgıç'ın, son hali şaşırtmıştı.  Değişimi hakkında yapılan yorumlara isyan eden Sevda Dalgıç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüzündeki değişimi ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 37 yaşındaki oyuncu Dalgıç, katıldığı programda konuştu:

"Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var.

"KLAVYE DELİKANLARI"

Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar."

(Ensonhaber)

banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu