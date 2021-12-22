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Set çalışanlarına hakaretten yargılanan Burak Özçivit: "Kamuya yararlı işte gönüllü şekilde çalışırım”

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle yargılandığı davanın detayları ortaya çıktı. Dün görülen duruşmaya katılan Özçivit savunmasında, sette alınmayan önlemler yüzünden 3 gün üst üste attan düştüğünü, olay günü set amiriyle tartıştıklarını anlatarak, “Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim” dedi. Özçivit, kamuya yararlı bir işte gönüllü şekilde çalışmayı kabul edeceğini söyledi.

Magazin 22.12.2021, 14:26
Set çalışanlarına hakaretten yargılanan Burak Özçivit: "Kamuya yararlı işte gönüllü şekilde çalışırım”

Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle yargılandığı davanın detayları ortaya çıktı. Dün görülen duruşmaya katılan Özçivit savunmasında, sette alınmayan önlemler yüzünden 3 gün üst üste attan düştüğünü, olay günü set amiriyle tartıştıklarını anlatarak, “Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim” dedi. Özçivit, kamuya yararlı bir işte gönüllü şekilde çalışmayı kabul edeceğini söyledi.

Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde ’Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile müştekiler katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Alınmayan önlemler yüzünden 3 kez attan düştüm”

Duruşmada savunma yapan sanık Özçivit, “Yaptığım işten ötürü işimiz sadece teoride olmuyor. Bu oyunculuğun doğası ile ilgili iş sahada biraz farklı olmaktadır ve o duyguya kendimizi hazırlamamız gerekiyor. O gün de yine çekimimiz vardı, bir çadır sahnesiydi. Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Kılıçlar ile ilgili bir çekimdi. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu, biz de dışardaydık. İşin gereği bunun bu tarz tehlikeli sahnelerde bunun önlemi alınır, çekim başladığında orada bulunan arkadaşlardan onlardan yardım istedim kendileri gelebilir mi diye. Çünkü benim başrol olduğum için sorumluluğum çok büyüktür. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. Set amirini çağırdım. Setteki arkadaşların gelmek istemediğini ve kılıç sahnesinden korktuğunu söylediler. Böyle tehlikeli bir durumun altında girmek istemediklerini söylediler. Bu işin doğasında bu olduğu için yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık 3-4 gün boyunca buna benzer çok ağır sahneler çektik. 3 gün üst üste attan düştüm, tamamen alınmayan önlemler yüzünden oldu” dedi.

“Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı”

Özçivit, set ekibi ile önlem alınmaması nedeniyle sorunlar olduğunu kaydederek, “Set amiri sete geldi. Nerede olduğunu sorduğumda ‘araba geçmesin, ses olmasın diye ben yolu kesiyordum’ dedi. ‘Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak’ dedim. O da bana sert çıktı. ‘Bana ne yapacağımı sen söyleyemezsin’ dedi. Karşılıklı seslerimiz yükseldi. Bu olaydan sonra ben setten çıktım ve ara verdim. Herhangi bir hakaret olayı yaşanmadı. Ertesi günü hiç bir şey olmamış gibi sete devam ettik” şeklinde konuştu.

“Kamuya yararlı işte gönüllü çalışırım”

Savunmasının ardından mahkeme hakiminin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sordu. Sanık Özçivit ise, “Kabul ederim, ayrıca kamuya yararlı işte gönüllü şekilde çalışmayı kabul ederim” dedi.

Bunun üzerine söz alan müşteki Turgay A. görüntü yönetmeni olduğunu söyleyerek, “Sette bir çadır dışı sahnesi çekiyorduk. Hiçbir şekilde görevi olmadığı halde set işçilerinden kalkanı tutmaları istendi. Bu işin asıl görevlisi stand dediğimiz görevli arkadaşlarımızdır. Semih T. sırada oradaydı. Ona ‘kalkanları tutar mısın?’ diye bir talep gitmiş. Semih de görevi olmadığı için gitmedi. Bunun üzerine Burak Özçivit çadırdan sinirle çıktı. Semih T.’nin karşısına çıkıp küfürler etti. Sonrasında 150 kişinin olduğu ortamda herkese dönerek küfürler ederek setten uzaklaştı. 30 saniye sonra geri geldi, aynı küfürleri tekrar etti” diyerek sanık Özçivit’ten şikayetçi olduğunu söyledi.

“Gözlerime bakarak küfürler etti”

Müştekilerden Mehmet Burak K., Burak Özçivit’in set ekibinden kalkan tutmak istemesi nedeniyle yaşandığını anlatarak, “Burak Özçivit çadırdan çıktı, küfürler gerçekleşti. Sonra bütün ekibe dönüp küfürlerine devam etti, suları tekmeledi. Setten uzaklaştı. Sete geri döndükten sonra biz Burak Özçivit ile göz göze geldik. Gözlerime bakarak sinkaflı küfürler etti. Birebir gözüme baktı” dedi. Daha sonra olayın yaşandığı ortamda toplandıklarını anlatan müşteki, “Biz özür dilemesini beklerken Burak Özçivit sanki yaptığı haklıymışçasına özür dilemek yerine bahaneler üretmeye başladı. Yaklaşık 15 dakika konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu” diye konuştu. Diğer müştekiler de, Burak Özçivit’in küfür ettiğini, su şişelerini tekmelediğini söyleyerek sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

“Müvekkilim dik duruşu ile karşınızdadır”

Burak Özçivit’in avukatı ise, “Müvekkilime itibar suikastı yapılmaktadır. Müvekkilimin maddi durumu iyidir. İstese bir şekilde mağdurlar ile anlaşabilirdi. Ancak dik bir duruş ile şu an karşınızdadır. Müvekkil kamuoyunda rencide edilmeye çalışılmaktadır. Masumdur, somut delil yoktur, somut iddialar vardır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Burak Özçivit’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Tanıkları dinlemek için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva’da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit’in “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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