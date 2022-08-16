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İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Operasyonun üçüncü gününde toplam 10 milyon 530 bin kök kenevir ile 803 kilogram esrar yakalandı.
Set arası aşk tatili
Arka sokakların başrol oyuncularında Ozan Çobanoğlu, önceki gün ünlü sunucu eşi Ezgi Sertel Çobanoğlu ile birlikte Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’de görüntülendi.
Magazin 16.08.2022, 14:04 16.08.2022, 14:10
Yoğun geçen set çekiminden fırsat bularak eşi Ezgi Hanım ile birlikte Bodrum’a tatile gelen Ozan Çobanoğlu, bol bol denize girerek set yorgunluğunu attı. Ünlü çift akşam ise Miya Beach genel Müdürü aynı zamanda yakın dostu olan Yusuf Erbaş ve eşi Rabia Erbaş ile birlikte akşam yemeği yiyerek gecenin geç saatlerine kadar sohbet etti.