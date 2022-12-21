"Sesimiz Emniyette-2" ses yarışmasında renkli final

Kars’ta 264 kişinin başvurduğu "Sesimiz Emniyette-2" ses yarışmasının finali renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ın konuk jüri üyesi olduğu yarışmanın 1’incisi Muharrem Edizhan Büyükcan oldu.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan ve 264 kişi arasında ilk 10’a kalan Ali Osman Paslı, Aşkın Amcaoğlu, Ayşegül Kuş, Burak Bahçe, Kadir Özateş, Kadirhan Salduz, Muhammed İkbal Gül, Muharrem Edizhan Büyükcan, Adnan Karahan ve Özgür Barış Boğakan sahnede performanslarını sergiledi.

Gecede konuk jüri olarak sanatçı İzzet Yıldızhan ile polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula’nın yaptığı yarışmaya Karslılar yoğun ilgi gösterirken, Yarışmada Muharrem Edizhan Büyükcan 1’inci, Özgür Barış Boğakan 2’inci ve Ayşegül Kuş 3’üncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç verdi.

Yarışmaya Konuk Jüri olarak katılan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan ise ödül töreni sonrasında bir konser verdi. Yıldızhan seslendirdiği bir birinden güzel eserlerle salonu dolduranları kendinden geçirdi. Program daha sonra sona erdi.