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Sertab Erener, Öykü Karayel ve Can Bonomo’dan ‘İyiliğe Ninniler’

Bepanthol Baby ile ‘İyiliğe Ninniler’ projesinin lansman toplantısı, ninni albümüne sesiyle hayat veren Sertab Erener ve albümde Erener ile düet yapan ve markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Magazin 17.11.2021, 09:36
Sertab Erener, Öykü Karayel ve Can Bonomo’dan ‘İyiliğe Ninniler’

Bepanthol Baby ile ‘İyiliğe Ninniler’ projesinin lansman toplantısı, ninni albümüne sesiyle hayat veren Sertab Erener ve albümde Erener ile düet yapan ve markanın yeni yüzleri olan Öykü Karayel ve Can Bonomo’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bepanthol Baby’nin bebekler ve ebeveynlerin hayatına birbirinden güzel ninnilerle dokunmayı amaçladığı “İyiliğe Ninniler’ projesinin lansmanı, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Etkinliğe, proje kapsamında hazırlanan ninni albümündeki şarkıları seslendiren Sertab Erener’in yanı sıra Bepanthol Baby marka elçileri olan ve Erener’e iki şarkıda eşlik eden Öykü Karayel - Can Bonomo çifti de katıldı. Sertab Erener ayrıca proje kapsamında okuduğu ikonik “Dandini Dandini Dastana” ninnisini loş ışıklar altında orkestrası ile birlikte etkinlik katılımcıları için seslendirdi.

Pişik önleyici merhemiyle bebeklerin esenliğini ve uyku kalitesini artırmayı hedefleyen Bepanthol Baby, İyiliğe Ninniler projesi kapsamında bebeklere uykusunda eşlik eden ninnileri Sertab Erener’in seslendirdiği bir ninni albümü hazırladı. Albümde yer alan ninnilerin sözlerinde empati, eşitlik, kapsayıcılık gibi değerleri güçlendirmek için küçük değişiklikler yapılırken ninnilerin tamamı melodilerine sadık kalınarak yeniden yorumlandı. Dijital platformlar üzerinden ücretsiz ve herkesin erişimine açık olarak yayınlanan albümün tüm dijital dinleme gelirleri AÇEV’in Anne ve Baba Destek Programları için bağışa dönüşecek.

“Ninnilerin keyifle dinleneceğini umuyorum”

Ninnilerin kültürel gelişim ve müzikal miras açısından çok değerli eserler olduğunu ifade eden Sertab Erener, “Yazı bulunmadan önce dahi bebekler ninniler eşliğinde uyuyordu. Bu zamansız eserleri yeniden yorumlayarak bebeklerin bu ninnileri benim sesimden dinleyeceği bir çalışma yapmak dünyada bırakmak istediğim izle de doğru orantılı. Ayrıca değişen dünyanın gerçeklerine de uygun olarak düzenlenmeleri fikrine ilk başından itibaren çok sevdim. Bu projenin bir parçası olmak, ebeveynlerin ve bebeklerin hayatında her anlamda iyiliğe odaklanan böyle bir çalışmaya katkı sağlamak beni çok mutlu ediyor. Ninnilerin keyifle dinleneceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

“Ninniler hayatımızın bir parçası oldu”

Oğullarının doğduğundan bu yana uykunun hem onun hem kendimiz için ne kadar önemli olduğunu yeniden anladıklarını vurgulayan Can Bonomo, “Ninniler de hayatımızın bir parçası oldu. Dolayısıyla böyle bir projenin yaratacağı faydayı her şeyden önce bir baba olarak öngörebiliyorum. Bu ninniler sayesinde çocuklara kendim de inandığım eşitlik, yardımlaşma gibi değerlerle dolu bir dünyayı aktarıyor olmak benim için çok mutluluk verici. Sertab Erener gibi değerli bir sanatçı ile bu anlamlı projede bir araya gelmekten ve “Fış Fış Kayıkçı” da düet yapmaktan mutluluk duydum” diye konuştu.

Öykü Karayel ise “Bebeklerin yabancısı oldukları dünyayı ve hayatı tanımasına da yardımcı olan, onlara güvende hissettiren ninniler, bizim de Roman ile uyku rutinimizin vazgeçilmezi. Bunun yanı sıra ninnilerin AÇEV için faydaya dönüşecek olması da projeye ayrı bir anlam kazandırıyor. Bir ninni dinlendiğinde etki çemberinin katlanarak yayılması, farklı çocukların hayatına iyilik olarak dönmesi aslında bir araya gelerek nasıl bir fark yaratabileceğimizin çok güzel bir örneği. ’’Benim Annem Güzel Annem” ninnisinde benim de sesimin olması bu açıdan benim için unutulmaz bir anı oldu” dedi.

“İyiliğe Ninniler hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına dokunacak”

Bebeklerin uykusunu düşünüldüğünde akla gelen ilk şeylerden birinin ninniler olduğunu belirten Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Pazarlama Direktörü Pınar Saltat, “Ebeveynlerin ninnilere başvurmasının temel nedeni bebekler üzerindeki sakinleştirici etkisi. Ayrıca ninnilerin kültürel düzeyi ve yaşam biçimi ne olursa olsun tüm ebeveynler tarafından dijital platformlarda oldukça talep gördüğünü hepimiz biliyoruz. Biz de ninnileri yeniden seslendirmek ve ebeveynlerimize bebeklerine dinletebilecekleri güzel eserler bırakmak istedik. Dahası bu çabamızı bir vakıfa fayda oluşturacak bir mekanizma ile buluşturduk. AÇEV iş birliğimiz sayesinde ninniler hem bebekleri hem de iyiliği büyütecek. İnanıyorum ki Bepanthol Baby ile İyiliğe Ninniler hem bebeklerin hem de ebeveynlerin hayatına dokunacak” şeklinde konuştu.

“Çocukların yaşamlarına önemli bir dokunuşta bulunacağımıza inanıyoruz”

Son olarak projenin önemine değine AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Bepanthol Baby İyiliğe Ninniler” projesi ile ebeveynler hem bebeklerini toplumsal cinsiyete duyarlı masallarla büyütme fırsatı bulacak hem de dinledikleri her ninni sayesinde başka anne babaların eğitim almasına katkıda bulunacak. Binlerce yıldır çocukların hayal gücünü zenginleştiren, onları sevgi ve güven içinde hissettirerek uyutan ninniler, şimdi eşitlikçi bir dille yeniden yorumlanırken başka çocukların da hayata eşit bir şekilde başlamasına katkı sağlayacak. Bugüne kadar eğitimleriyle 1 milyondan fazla kişiye ulaşan bir kurum olarak, İyiliğe Ninniler projesi sayesinde çok daha fazla ebeveyne ulaşacağımıza ve vereceğimiz eğitimlerle çocukların yaşamlarına önemli bir dokunuşta bulunacağımıza inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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