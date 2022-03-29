Sertab Erener'in TikTok konserini 100 binden fazla kişi canlı izledi

Konsere TikTok’un genç yeteneklerinden Rana Türkyılmaz, Tutku Tarçın ve Mina Aydoğdu da katıldı. Genç şarkıcılar Sertab Erener’in sevilen şarkılarını ünlü şarkıcıyla birlikte seslendirdi.

TikTok, Dünya Kadınlar Günü onuruna Mart ayı boyunca kadın içerik üreticileri, kanaat önderleri, girişimciler, ünlü sanatçılar ve iş kadınlarıyla birlikte geniş kapsamlı bir kampanya düzenleyerek ilham vermeyi hedeflediği kampanyası dolu dizgin devam ediyor. TikTok, bu kampanyayla birlikte topluluğunun sesi olmaya ve bu topluluktaki kadınların sesini daha güçlü duyurma misyonuyla farkındalık yaratıyor.

TikTok, Mart ayı boyunca kadınları ve başarılarını canlı yayın serileri ve kampanyalarla kutluyor. TikTok bu etkinlikler aracılığıyla, kadınları başarı hikayelerini paylaşmaya ve birbirlerine ilham vermeye teşvik ediyor.