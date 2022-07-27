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Sertab Erener'in korona testi pozitif çıktı!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, sosyal medya hesabından korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Magazin 27.07.2022, 11:11 27.07.2022, 11:13
Sertab Erener'in korona testi pozitif çıktı!

Instagram hesabından haberi duyuran Erener, konserinin de ertelendiğini açıkladı.

Sertab Erener’in açıklamasında “27 Temmuz Çarşamba Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek Sertab Erener konseri, sanatçının Kovid pozitif olması sebebiyle 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmiştir. Bilet alan seyircilerin biletleri yeni tarih için geçerli olacaktır” ifadeleri yer aldı.

#sertab erener #korona
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