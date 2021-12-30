Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık Getir’in yeni reklamında

Müziğin yıldız isimleri Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık, Getir’in hem yeni reklam filminde rol aldı hem de jingle’ını seslendirdi.

Getir’in yeni reklam filmlerinde müziğin yıldız isimleri Sertab Erener, Edis ve Zeynep Bastık rüzgârı esiyor. “Mutluluk ne demek?” sloganıyla yola çıkılan seride rol alan sanatçılar Getir jingle’ını da kendi yorumlarıyla seslendiriyor. Ünlü isimlerin mutluluk anlarına sahne olan reklam filmleri 30 Aralık’ta tüm dijital platformlarda ve televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak.

Ünlü isimler, Zeynep Bastık’ın yılbaşı özel programında da bir arada

Türkiye müzik sahnelerinin sevilen isimleri, 31 Aralık akşamı saat 19.00’da Zeynep Bastık’ın YouTube kanalında yayınlanacak yılbaşı özel programında da bir araya gelecek. Her biri kendi tarzında ikonikleşmiş isimler Sertab Erener, Edis ve Oğuzhan Koç, yeni yıla sayılı saatler kala Getir’in sponsorluğunda yayınlanacak olan yılbaşı özel programında izleyicilerin karşısına çıkacak.