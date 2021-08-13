Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinde ki partneri Serra Arıtürk oldu. Bir müzik programına katılarak canlı performans sergileyen Serra Arıtürk, bir dönem Boğaziçi Caz Korosu'nda şarkı söylemiştir. Peki, Serra Arıtürk kimdir? Aşkın Tarifi dizisi başrolü Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Serra Arıtürk mesleği nedir? Serra Arıtürk hayatı ve biyografisi nedir? Aşkın Tarifi Naz Soyluer kimdir?

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi dizisinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu. Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinde ki partneri Serra Arıtürk oldu. Peki, Aşkın TarifiNaz Soyluer kimdir? Serra Arıtürk kimdir? Aşkın Tarifi dizisi başrolü Serra Arıtürk kaç yaşında, nereli? Serra Arıtürk mesleği nedir? Serra Arıtürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Son dönemlerde Youtube üzerinden seslendirdiği şarkılar ile adından söz ettiren Serra Arıtürk güçlü sesi ve vokali ile müzik severleri büyülemeyi başarmıştır. Kendi bestelerinin yanı sıra hit parçaları da yorumlamaya devam etmektedir.

7 yaşında iken klasik gitar çalmaya başlamıştır. Anne ve babasının sayesinde sürekli çeşitli müzikler dinlenen bir ortamda yetişmiş olmanın avantajını yaşadığını belirten Serra Arıtürk ailesi ile birlikte çok sık klasik müzik konserlerine ve caz festivallerine gitmiştir. Türkiye'nin en önemli isimlerinden Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan klasik gitar eğitim almış lise eğitiminin sonlarında doğru şarkı söylemenin hazzına vardığını belirtmiştir.

Yurt dışındaki birçok ünlüden etkilendiğini ancak asıl etkisi altında kaldığı ünlü ismin Amy Winehous olduğu belirtmiştir. Youtube video kanalında henüz şarkılarını yüklemeden önce Boğaziçi Caz Korosu'nda yer almış ancak okulun yoğunluğu nedeni ile ayrılmak zorunda kalmıştır.

Alnında bulunan izin ise 2,5 yasında sandalyeye çarpma sonucunda olduğunu ve iz kaldığını belirtmiştir.

Özel Denizatı Anadolu Lisesi'ni tamamlamış ardından eğitimine Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde devam etmiştir.

1998 yılında dünyaya gelen Serra Arıtürk İstanbul doğumludur, yaşantısını İstanbul Kadıköy'de sürdürmektedir.

2019 yılında "Kendimi Bilmeden" isimli ilk singleını çıkarttı. Sanatçı, 2020 yılında "Kimse Yok ve "Olmazdın" gibi single çalışmaları ile tanınmaktadır.