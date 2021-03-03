Serkan Özbilek komik videolarla sosyal medyayı salladı

Diyarbakır’ın bilinen kuaför ve güzellik işletmecisi, uzman estetisyen Serkan Özbilek, pandemi süresince evde çektiği videoları sosyal medyada paylaşınca tıklanma rekoru kırdı.

Diyarbakır sosyetesinin tercih ettiği kuaför ve güzellik uzmanı estetiysen Serkan Özbilek, uzmanlık alanı olan kuaförlük haricinde sosyal medyada paylaştığı komik videolarla da gündem oldu. Diyarbakır şivesiyle çektiği videolar ile evlere konuk olan Özbilek, pandemi sürecinde eve kapanan insanlara moral olmayı hedeflediğini söyledi. Özbilek, komik videolarla evde yaşanan gerginliğe bir nebze de olsa çözüm olduğu ve gelen olumlu dönüşlerle mutlu olduğunu kaydetti.

Kepenkler kapanınca evde çektiği videoları sosyal medyadan paylaştı

Uzman estetisyen kuaför Serkan Özbilek korona virüs nedeniyle bir süre kepenkleri kapatınca evde çektiği komik videoları sosyal medyada paylaştı. Özbilek kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medya fenomeni haline geldi. Birçok konuyu el alan Özbilek kadınların eşleri tarafından kıskançlığını ele aldığı videoda komedi tufanı oluşturarak 7’den 70’e ev ortamı sohbetine, bir de Diyarbakır şivesi katarak yayınladığı videolar sonrası oyunculuk teklifleri almaya başladı.