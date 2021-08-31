banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Bu akvaryum Türkiye'de tek
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?
Ferhan Şensoy son mektubunda ne yazmıştı?

Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul’da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sahne alan Serdar Ortaç izleyenlerine müzik ziyafeti verdi. Konser de bir de ilk yaşandı. Şiirleriyle gündeme gelmeye başlayan Serkan Aslan konserde okuduğu şiirlerle Serdar Ortaç hayranlarına sürpriz yaptı. Aslan parça aralarında okuduğu şiirlerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Magazin 31.08.2021, 10:53
Serkan Aslan, Serdar Ortaç konserinde şiirleriyle geceye damgasını vurdu

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İstanbul’da sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam sahne alan Serdar Ortaç izleyenlerine müzik ziyafeti verdi. Konser de bir de ilk yaşandı. Şiirleriyle gündeme gelmeye başlayan Serkan Aslan konserde okuduğu şiirlerle Serdar Ortaç hayranlarına sürpriz yaptı. Aslan parça aralarında okuduğu şiirlerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yorumlar (0)
31°
açık