Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz yaz Aslı Turanlı ile flört etmişti.48 yaşındaki Sergen Yalçın, şimdi de kendinden 26 yaş küçük olan Ukraynalı Lisaveti Karibskaya ile birlikte. Ukraynalı model, Sergen Yalçın'a adeta sırılsıklam aşık.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Genç modelin, 40 maçlık maraton sonunda Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde kazandığı şampiyonlukta mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekmişti. Antalya'da tatil yapan Lisaveti Karibskaya, Siyah-Beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı karşılaşmayı da televizyondan izledi.

KALP EMOJİSİ

Öte yandan 22 yaşındaki model, sosyal medyada "Şimdiye kadarki en iyi tatil" mesajıyla paylaştığı, Antalya tatilinde verdiği kırmızı bikinili iddialı pozlarıyla gündem oldu. Ukraynalı güzel, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın stadında çekilen fotoğraflarına, "Türk Kartalları için bu efsanevi sezonun izleyicisi olduğum için şanslıyım" notunu yazmıştı.

MADALYALI PAYLAŞIM

Dün şampiyonluk kutlamalarına da katılan 22 yaşındaki Ukraynalı model, gece geç saatlerde Sergen Yalçın'ın madalyasıyla paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.