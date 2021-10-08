Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebi yıllar sonra ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıldır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bursin'in, 2019 yılında Serenay Sarıkaya ile neden ayrıldığı merak konusu olmuştu.

​​​İtalya'da ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya'nın biten ilişkisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa'da yer alan habere göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti.

Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift ayrılık kararı aldı.