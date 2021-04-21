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Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı

Kısa şortlu fotoğrafını paylaşan Serenay Sarıkaya, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Magazin 21.04.2021, 13:39 21.04.2021, 13:42
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Serenay Sarıkaya, giyinme odasından fotoğraf paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı geçtiğimiz günlerde Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

"ŞEY Mİ DOSTUM"

Kısa şortu ve uzun çizmesi ile yaptığı kombinle ayna karşısına geçen Sarıkaya, paylaşımına"Şey mi dostum" notunu ekledi.

Kısa süre içinde beğeni yağan paylaşım, Sarıkaya'nın hayranlarından tam not aldı.

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