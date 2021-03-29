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Serenay Sarıkaya: Evde duracağına faydalı olsun

Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sarıkaya, "Evde duracaklarına faydalı olsun istedim" dedi

Magazin 29.03.2021, 16:00
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Serenay Sarıkaya: Evde duracağına faydalı olsun

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, Bebek'te gazetecilerin objektiflerine takıldı.

Kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Sarıkaya, "Kız çocuklarının eğitimi için böyle şeyler yapmayı seviyorum, biliyorsunuz. Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim" şeklinde konuştu.

"SERENAY İNSAN DEĞİL!"

Sarıkaya, Demet Akalın'ın, "Serenay insan değil, başka bir şey o" sözlerinin hatırlatılması üzerine tebbessüm edip, "Teşekkür ederim, sağolun" yanıtını vererek otomobiline bindi.

Sarıkaya'nın eldivenleri ve simsiyah tarzı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Matrix filmindeki karakterlere benzetildi.

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