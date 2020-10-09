Serenay Sarıkaya estetik operasyon geçirdi

Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Serenay Sarıkaya, göğüslerinden estetik operasyon geçirdi.

Maslak'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilen Sarıkaya, bugün taburcu oldu.

Ünlü oyuncunun menajeri, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a yaptığı açıklamada, Sarıkaya’nın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Sarıkaya'nın daha önce de göğüslerinden estetik operasyon geçirdiği biliniyor.

SERENAY SÜRPRİZ AŞKLA GÜNDEMDE

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz, bu yılın başlarında Atina'da görüntülenmişti. Fotoğrafların ardından sürpriz aşk magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.Görüntülerin ardından bir süre sessizliğini koruyan çiftten Sarıkaya, Atina dönüşü İstanbul Havalimanı'nda, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" ifadelerini kullanarak sürpriz birlikteliği itiraf etmişti.Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaşmasından sonra, Serenay Sarıkaya da aşkını sosyal medyada ilan etmişti.



Özel hayatını paylaşmayı tercih etmeyen Sarıkaya, ilk kez bir sevgilisiyle pozunu paylaşmıştı.Yılmaz geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yapmıştı.



Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap vermişti.



Ünlü komedyen ilk olarak aşkını burada itiraf etmişti.



