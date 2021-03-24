Serenay Sarıkaya, En Sevdiği Eşyalarını Eğitime Destek için Givin ile paylaşıyor!

Mutluluk Haftası’na özel; Givin.co web sitesinde bağışa dönüştürülen Sarıkaya’nın birbirinden şık kıyafetleri, henüz birinci gününde 29 genç kızın eğitim bursunu destekledi. Bir yandan ürünleri bağışa dönüşmeye devam ederken bir yandan da 20-27 Mart tarihleri arasında yeni eklenecek olan ürünleri de TEV’in ‘’Kendine Yeten Geleceğe Yetişen Kızlar’’ projesini desteklemeye devam edecek. İyiliğin paylaşılarak çoğaldığına inanan Serenay Sarıkaya, en çok destek sağlayan 3 destekçi için isme özel teşekkür notu yazarak bu iyilik hareketini bir anıya dönüştürmeyi de istiyor.

Sarıkaya’nın davetlerde giydiği elbiselerden ceketlere, farklı renkteki pantolonlardan aksesuarlara kadar kadar birçok kişisel eşyası, Givin.co web sitesinin yanı sıra Akasya’nın desteğiyle faaliyet gösteren Givin İyilik Mağazası’nda fiziksel olarak da ziyaret edilebiliyor. Kasasız olarak hizmet veren Türkiye’nin iyilik mağazası Givin’deki alışverişler, Givin.co web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor ve ödemeler genç kızların eğitim bursuna destek olurken aynı zamanda platformun sürdürülmesiyle daha çok kişinin destek olmasına katkı sağlıyor.

İyiliğe inanan herkesi destek olmaya davet eden Serenay Sarıkaya aracılığıyla siz de bu iyilik hareketinin bir parçası olmak isterseniz givin.co web sitesini ziyaret edebilir, ödemenizle genç kızların eğitim bursunu destekleyebilirsiniz.