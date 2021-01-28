Serenay Sarıkaya'dan Ezgi Mola paylaşımı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.

Şimdilerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, efektle şişmanlaştırılmış hallerini yayınladı.

Sarıkaya bu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.