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Serenay Sarıkaya'dan Ezgi Mola paylaşımı
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Magazin 28.01.2021, 13:21
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Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.
Şimdilerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, efektle şişmanlaştırılmış hallerini yayınladı.
Sarıkaya bu paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
Güllü 1 saat önce
bıktım şu ataağzlıdan
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