Serenay Sarıkaya, banka reklamından bir servet kazanacak!

BODRUM, MUĞLA (Hürriyet) - Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank, bu kez son yılların popüler oyuncusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

İddialara göre 7 milyon TL karşılığında Akbank'ın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle ekranlarda olacak.

Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafının altında mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: “Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…”

REKLAM FİLMLERİNİ ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta İzmit'te ilk reklam filminin çekimlerine katılan güzel oyuncunun nasıl bir senaryoyla ekranlarda olacağı sır gibi saklanıyor.

Komedyen Feyyaz Yiğit'in rol aldığı kampanyaya dahil mi olacak, yoksa yeni bir kampanyanın yüzü mü olacak henüz bilinmiyor.







