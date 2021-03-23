Seren Serengil: Yatağımdan kalktım

Bir süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil, zor günler yaşıyor. 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve takipçilerinden yardım isteyen Serengil, yeni bir paylaşımda bulundu.

"HASTA YATAĞIMDAN KALKTIM"

49 yaşındaki Seren Serengil, bu pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"İyi olmak için çok sebebim var" diyen Serengil, gönderisine, "Annem var, sizler varsınız. Kardeşlerim var, Noynoy ve Tokyo var, Bambam var, iş arkadaşlarım var, Tohma var... Ha gayret! Hasta yatağımdan kalktım, size doğru... Dualarınızla..." notunu düştü.

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM" DEMİŞTİ

Seren Serengil, iki gün önce yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullanmıştı.

3.5 AYDA 25 KİLO

2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'Geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söylemişti.

Bu operasyonda bağırsağın 'Gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Gastrik baypas ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, Serengil'e şunları söylemişti:

Ameliyat sonrası bazı hastalarda ‘Dumping Sendromu’ dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Siz de sabahları böyle bir şey yaşıyorsunuz. Bu, ameliyatın doğasında var ama geçici bir süre yaşanıyor.

8 ayı atlattık. Zaten kilo hedefimiz 45.5-46 bandındaydı. Size haftanın 2-3 günü hastanede serum ve vitamin takviyesi yapacağız. Geri dönüşüm ameliyatı zor ama ağır bir ameliyat değil. 2-3 ay daha sabrederseniz düzelecek. Tempolu çalışıyorsunuz, yaşadığınız sorunlarda bu da etkin tabii.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.

Kaynak: haberturk.com