Seren Serengil'den üzücü haber!

Seren Serengil, 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başladı. Dumping Sendromu'na yakalanan Serengil'in hastalığı tekrardan nüksetti.

Serengil durumu sosyal medyadan duyurarak sevenlerinden yardım istedi.

Serengil, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" ifadelerini kullandı.