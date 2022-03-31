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Serdem Coşkun değil, şarkıları şöhret

KOCAELİ (İHA) – Yazdığı şarkıları herkesin diline dolanan, bir çok ünlü isme şarkı veren Serdem Coşkun hikayesini anlattı. Serdem Coşkun’un şarkıları, önce ünlü isimler tarafından seslendirildi, şimdilerde sosyal medya akımlarında milyonlar tarafından dinleniyor.

Magazin 31.03.2022, 12:57
Serdem Coşkun değil, şarkıları şöhret

KOCAELİ (İHA) – Yazdığı şarkıları herkesin diline dolanan, bir çok ünlü isme şarkı veren Serdem Coşkun hikayesini anlattı. Serdem Coşkun’un şarkıları, önce ünlü isimler tarafından seslendirildi, şimdilerde sosyal medya akımlarında milyonlar tarafından dinleniyor.

Yıllardır yazdığı şarkılar ile ünlü isimlerin albümlerini çıkartmasına yardımcı olan Serdem Coşkun’un şarkıları şimdiler de ise sosyal medya videolarında milyonlar dinleniyor. ‘Aşkın ateşten gömlek’, ‘Alçak’, ‘Şafak kaçtı askerim?’, ‘O beni sırtımdan vurdu’ gibi şarkıları ünlü isimler tarafından seslendirilen Serdem Coşkun perde arkasında olmasını ise mütevaziliğine bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu programda Sibel Can’ın seslendirdiği ‘Alçak’ isimli şarkı ile gündeme gelen Serdem Coşkun, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Onu değil, milyonlar şarkılarını biliyor

Gözlerden uzak olmasına rağmen, kulaklara yakın bir hayat sürdüğünü ifade eden Serdem Coşkun, “Her şarkımın bir anlamı var aslında. Beni öfke dolu şarkıların yazarı olarak tanıyorlar ama ‘Aşkın Ateşten Gömlek’ deli bir aşk hikayesidir. Israrla aşkından vazgeçmeyen bir kalbi anlatır. Ben duyguların en yoğun hallerini şarkı yaparım. O şarkılar da nokta atışıdır” dedi.

Asker yolu gözleyen milyonlar onunla ağladı

Yıllarca tüm asker yolu gözleyenlerin bir numaralı şarkısı olan ve ‘Şafak kaçtı askerim, ekmeğim aşım helalim, sen nöbette dururken, ben seni beklerim’ sözleriyle dikkat çeken şarkısının hikayesini de anlatan Serdem Coşkun, “Asker annelerinin en gözde şarkısıdır. Şarkıda bir askerin hisleri var. Hiç askere gitmedim ama kendimi başkalarının yerine koyup şarkılarımı öyle yazıyorum” diye konuştu.

Televizyon kanallarında hazırlanan asker programlarının da kavuşma şarkısı olan ‘Şafak kaçtı askerim?’ sosyal medya platformlarında da sıklıkla paylaşılıyor. Ebru Yaşar’ın seslendirdiği ‘Aşkın ateşten gömlek’ şarkısı da sosyal medya görüntülerinin bir numaralı tercihi. Milyonlar tarafından dinlenen ve 16 yıl geçmesine rağmen gündemden düşmeyen şarkı için Serdem Coşkun, “Ben ağlayarak yazdım, insanlar oynayarak dinliyor. Ebru Yaşar okudu. Sosyal medyayı açıyorum sık sık karşıma çıkıyor. Şaşırıyorum, seviniyorum, gurur da duyuyorum. Yeni nesil de öğrendi bu şarkıyı. Eskimeyen şarkılar yaptığım için şükrediyorum” şeklinde konuştu.

Kendisini tanıyan hayranlarının sık sık, ‘Şarkı yap, seslendir’ dediğini söyleyen Serdem Coşkun, bu önerilerin ardından şarkı çalışmaları ve televizyon programı projesi içinde olduğunun da müjdesini verdi.

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