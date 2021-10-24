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Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarıyla birbirinden güzel parçaları seslendirirken, konser sonrası iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Magazin 24.10.2021, 01:13
Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Karabük’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarıyla birbirinden güzel parçaları seslendirirken, konser sonrası iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük’e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı. Ortaç, birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte okurken Karabüklülere unutulamayacak bir gece yaşattı.

‘Konser bitişinde ortalık karıştı’

Şarkıcı Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda kavgayı ayırmak isteyenlerin de başarılı olamadığı görülüyor. Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.

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