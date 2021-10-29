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Serdar Ortaç Kemer’i coşturdu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kemer Belediyesinin yaptığı geleneksel sünnet şöleni kapsamında Kemer’de konser verdi.

Magazin 29.10.2021, 10:57
Serdar Ortaç Kemer’i coşturdu

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kemer Belediyesinin yaptığı geleneksel sünnet şöleni kapsamında Kemer’de konser verdi.

Kemer Belediyesinin destekleriyle Ahmet Erkal Spor Tesislerinde düzenlenen konsere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri Ferhan Fidan, Emrah Ayhan, Mustafa Tıraş, çok sayıda davetli ve binlerce vatandaş katıldı.

Şölen kapsamında Serdar Ortaç öncesi sahneye Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası çıktı. Orkestra Şefi Furkan Üstündağ’ın yönettiği gençlik orkestrası konser öncesi vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Orkestradaki gençlerin seslendirdiği parçalara izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Geleneksel sünnet şöleni

Kemer Belediyesinin her yıl yaptığı sünnet şöleni kapsamında belediye tarafından sünnet ettirilen 127 çocuk sahneye çıktı. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocukları Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri sahnede yalnız bırakmadı.

Serdar Ortaç Kemer’i coşturdu

Daha sonra sahneye çıkan ünlü popçu Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirirken renkli görüntüler oluştu. Konseri izlemeye gelen kalabalık ünlü sanatçının söylediği şarkılara zaman zaman eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ortaç, konseri izlemeye gelenleri söylediği şarkılarla hem eğlendirdi hem de duygulandırdı.

Kemer’de düzenlenen Blogger Festivali kapsamında Kemer’de çekimler yapan ünlü bloggerlar da konser alanına gelerek çekim yaptı. Sahnede kısa bir konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Belediye olarak her yıl yaptığımız geleneksel sünnet şöleninde Serdar Ortaç sahne aldı. Müthiş bir kalabalık vardı. Tüm vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi. Kemer’i coşturan Serdar Ortaç’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonrası Başkan Topaloğlu, büyük alkış alan sanatçı Ortaç’a plaket ve çiçek verdi.

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