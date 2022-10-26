Serdar Ortaç, 31 Ekim’de Harbiye’de

Şarkıcı Serdar Ortaç, 31 Ekim’de Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde İstanbul’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

Events Across Turkey’in kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, 31 Ekim Pazartesi günü Türkiye’nin sevilen seslerinden Serdar Ortaç’ı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde ağırlayacak. Gerçekleştirdiği konserlerin biletleri yok satan, sahne performansıyla binlerce dinleyiciden büyük beğeni alan Serdar Ortaç, bu defa ilk kez Night Flight Symhony Orchestra & Choir eşliğinde efsaneleşmiş şarkılarını seslendirecek.

Müzikseverler, konserin biletlerini www.biletinial.com üzerinden alabilecek.