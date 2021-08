Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Senem Kuyucuoğlu merak konusu oldu. İşte Senem Kuyucuoğlu hakkında merak edilen Senem Kuyucuoğlu kimdir, Senem Kuyucuoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Eylül 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: İzmir

Boy: 1,87 m

Göz rengi: Kahverengi

Kilosu: 62 kg

Senem Kuyucuoğlu (d. 22 Eylül 1990; İzmir, Türkiye), modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştır.

MODELLİK YAŞAMI

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam ettiÇeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti.24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

14 yaşında modelliğe başlamasını hayatının dönüm noktası olarak niteleyen Senem Kuyucuoğlu, sahne dışında utangaç biri olduğunu söylemiştir.2008 yılında verdiği bir röportajda "İlk yarışmamda erkeğe benziyorum diye beni seçmediler" diyen Kuyucuoğlu, aynı röportajda vücudunda en beğenmediği yerinin ayakları olduğunu belirtmiştir