''Sen hep benim çocuğumdun''

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur'un köpeği hayatını kaybetti. Oyuncu, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi.

"KENDİM DOĞURMUŞ GİBİ SEVDİM"

Boluğur, "Benim oğlum melek oldu. Çok zor, insanın çok sevdiği şeyin gitmesi... Çok ağır... Huzura erdiğini düşünmeye çalışıyorum. Anne olamadım ama sen benim hep çocuğumdun, kendim doğurmuş gibi sevdim... Bana koşulsuz sevmeyi öğrettin! Bir gün buluşacağız bana söz verdin" ifadelerini kullandı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Boluğur, son olarak bir Youtube kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.

Kaynak: gecce.com