Selin Yağcıoğlu; 'TAM DA OLMAK İSTEDİĞİM KİŞİYİM'

Sempatik tavırları ile Instagram dünyasının sevilen simaları arasında yer alan Selin Yağcıoğlu, kariyer yolcuğunu anlattı. İş hayatında da planlı ve programlı olduğunu belirten başarılı Influencer, “Son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra boş zamanlarımda video çekiyordum ve markalardan teklifler gelmeye başladı. Aklımda bunu mesleğe dönüştürmek yoktu. Her şey kendi kendine gelişti diyebiliriz” diye konuştu.

Kariyeri ile ilgili olmak istediği yerde olduğunu belirten Yağcıoğlu, “Kariyerim için önümde gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var” dedi.

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