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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan çift, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı.

Magazin 08.09.2021, 16:57 08.09.2021, 17:01
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor!

Selin Ciğerci ile 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.


Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra 28 Ekim 2019'da Swissôtel The Bosphorus'da muhteşem bir düğünle evlenmişti...

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündem olan çift, yolun sonuna geldi.

Ciğerci 2 yıllı eşinden boşanma kararı aldı.

Ünlü çiftin boşanma davası cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülecek.

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