Selin Ciğerci'den ''Yüz karasısın'' yorumuna olay yanıt

Fenomenlikten iş hayatına kadar yükselen Selin Ciğerci, kendisine gelen kötü yoruma verdiği cevapla beğeni topladı.

Sosyal medya fenomeniyken kendi kozmetik markasını çıkartan Selin Ciğerci, uzun bir süredir bu sayede para kazanıyor. Kendi markası sayesinde dünyaları kazansa da sosyal medyayı da bırakmadı. Her iki taraftan da yüklü bir kazanç sağlayan Ciğerci, şu sıralar ise çalışmalarına ara verdi. Eşi Gökhan Çıra ile tatilde.

Tam kapanma sürecini evde geçirmek yerine Gökhan Çıra ile tatile çıkan Ciğerci, sosyal medyada hesabı Instagram'dan paylaşımlarına da devam etti. Tatil pozlarını paylaşan Ciğerci'ye takipçilerinden de çeşitli yorumlar geldi.

Instagram'da bir takipçisi ise Selin Ciğerci'nin bu fotoğrafının altına ''Yazık sana üzülüyorum, haline bir bak yüz karası olmuşsun sen Türkiye'nin'' yazdı.

Selin Ciğerci, bu yorum karşısında ise sakinliğini korumayı başardı ve 'yüz karası değil vergi rekortmeni' diyerek şunları yazdı:

"Bir şey derdim de hadi neyse. Allah'ım sana da nasip etsin hayatım bu arada Türkiye'nin yüz karası değil vergi rekortmeniyim."

Öte yandan Selin Ciğerci, sosyal medya fenomeniyken bir anda kendi kozmetik markasını piyasaya sürdü.

Fenomenlikten iş kadınlığına adım atan Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ile iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra 'Vergi rekortmeni olacağım' diye iddialı bir açıklama yapan Selin Ciğerci sözünün arkasında durdu.

Markasıyla büyük başarı yakalayan Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.

Selin Ciğerci: Bir dönem Wipeout isimli programda da yarışan Selin Ciğerci, Demet Akalın ve Fatih Ürek'in de yakın arkadaşıdır.

Zeytinburnu’da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı.

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Selin Ciğerci 35 yaşındadır.



