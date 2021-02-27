Selen Seyven Katırcıoğlu kimdir, neden hapsi isteniyor?

Geçen yıl, denetim yapan polislere küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu ile bir arkadaşı, hakim karşısına çıkacak. İkilinin 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Selen Seyven Katırcıoğlu, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. Takside bulunan Serkan Özcan, araç içerisinden başını çıkartarak polis memurlarına hakaret ettiği ileri sürüldü.

Selen Seyven polislere yönelik "onun bunun g..... yalayın, rüşvetçiler sizi" dediği iddia edildi. Polis memurları, olayla ilgili tutanak tutarak, ikiliyi polis merkezine götürdü.

YARGILANACAKLAR

İfadeleri alınan iki arkadaş, suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, Selen ve arkadaşının savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek iddianame düzenledi.

İki arkadaşın birden fazla görevli memura karşı zincirleme şekilde hakaret ettikleri belirtilerek dava açıldı. Seyven ve arkadaşı 2,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Selen Seyven Kimdir?

Selen Seyven, 2 Nisan 1986 yılında Ankara'da doğdu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Selen Seyven, 1,60 cm boyunda ve 53 kilodur.

Selen Seyven, evli değildir sevgilisi de yoktur.