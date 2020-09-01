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Selda Bağcan’ın yeğeni Seda Bağcan’dan yeni albüm
TÜRK HALK MÜZİĞİNİN EN İYİ TEMSİLCİLERİNDEN SELDA BAĞCAN'IN YEĞENİ SEDA BAĞCAN, 7'NCİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI. ALBÜMDE MANTRA MÜZİK TÜRÜNE AİT 16 ŞARKI BULUNUYOR
Magazin 01.09.2020, 15:51
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Türk halk müziğinin en iyi temsilcilerinden olan Selda Bağcan’ın, yeğeni Seda Bağcan, 7’nci albümünü yayınladı. Albümde mantra müzik türüne ait 16 şarkı bulunuyor.
Halası Selda Bağcan’ın bazı şarkılarında vokalliğini yapan Seda Bağcan, İngilizce’de sevinç, neşe, eğlence keyif anlamına gelen ’Joy’ isimli yeni albümünü yayınladı. Seda Bağcan’ın 7. albümü olan Joy, önceki albümlerinde yer alan mantraların remix versiyonlarından oluşuyor. Albümde sekiz mantranın, bir kısa ve bir uzun ikişer versiyonu olmak üzere, 16 şarkı bulunuyor. Bağcan, yeni albümünü zihni boşaltmak, konsantrasyonu artırmak için ’tekrarlanan hece, sözcük ve sözcük gruplarının melodiyle birleşmesi’ olarak tanımlanan mantra müzik tarzına ait eserlerinden oluşturdu.
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