Selda Bağcan'dan Tarkan'a destek: "Nihayet kükredin"

Süper Star Tarkan uzun süre sonra "Geççek" şarkısını yayınladı, şarkının klibi ve sözleri büyük ses getirdi. YouTube üzerinden yayınlanan "Geççek" isimli şarkıya ait video klip birkaç saat içinde 3 milyona yakın kişi tarafından izlendi. Tarkan için milletvekillerinden şarkıcılara onlarca isim yorum yaparken Selda Bağcan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Komedyen Ata Demirer, "Hayırlı olsun starım" yorumunu yaparken, müzisyen Onur Akın, "Hayırlı uğurlu olsun "Gitçek" Tarkan'cığım, bence de gitçek" ifadelerini kullandı.

SELDA BAĞCAN: "HELALSİN TARKAN!"

Müzisyen Selda Bağcan da Twitter'da "Helalsin TARKAN! Nihayet kükredin" paylaşımını yaptı.