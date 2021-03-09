Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye teşekkür

2019 yılında İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnesine Selda Bağcan'ı konuk alan ve 'Gesi Bağları' türküsü ile düet yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, en sevdiği kadın sanatçıyı açıkladı.

"SELDA BAĞCAN'I SEVİYORUM"

Şimdilerde 'Retrograde' ile adından söz ettiren Tilki, "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" ifadelerini kullandı.

ALEYNA'YA TEŞEKKÜR

Aleyna Tilki'nin bu sözlerinin ardından Bağcan da sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Selda Bağcan, "Teşekkürler sevgili Aleyna Tilki..." sözlerini yayınladı.

"BENİM YOLUMDAN İLERLİYOR" DEMİŞTİ

Bağcan, geçtiğimiz senelerde şu ifadeleri kullanmıştı:

Aleyna, bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel... Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada, 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor.

"HARİKA TEPKİLER ALIYORUM"

Yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler sorulan Tilki, şu ifadeleri kullanmıştı:

Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa’dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler.

KONYA'DA DOĞMAK BANA ÇOK ŞEY KATTI"

"Amerikada doğmuş olsaydın her şey daha farklı olur muydu?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, şunları söyledi:

Daha kötü olurdu. Amerika’da doğup, büyüseydim oradaki starlardan bir farkım kalmazdı. Konya’da doğmak, Anadolu’nun enerjisini taşımak, bana çok şey kattı.

Benim dünya starı olabilecek olmamın başlıca nedeni kendine has bir tip olmam. Yurt dışındaki insanlar da bu konuya çok ilgi gösteriyor. Beni dünya starlarından ayıran şey; bence Konya'da doğmuş olmamdır. Başlangıcım yurt dışında olsaydı bu kadar özel bir sanatçı olamazdım.

"SAHNEYE ÇIKMAYA AŞIĞIM"

Pandeminin işlerini ve yaşantısını nasıl etkilediği ile ilgili konuşan Tilki, "Bu süreçte kendim için bir endişeye kapılmadım çünkü benim her zaman reklam ve dizi işlerinden güzel gelirim oluyor. Fakat müzisyen insanlar iş yapamadığı için çok kaygılandım. Ben müzik yapmayı çok seviyorum ama sahneye çıkmaya aşığım" dedi.

"ÜRETMEKTEN KORKUYORLAR"

"Ben geldikten sonra pop müzik düşüşe geçti" diyen 20 yaşındaki genç popçu, şu ifadeleri kullandı:

Dönemsel olarak bir azalma oldu. Özellikle 'Sen Olsan Bari' çıktıktan sonra çok az hit çıktı. O güne kadar tüm popçuların dönemiydi. Hep birbirine benzeyen sözler vardı.

Daha sonra yenilikçi ve üretken işlerin sevildiği anlaşıldı. Türk insanının ne istediğini görmek için geçmiş yıllara bakmak yeterli. Aynı 90'lar devrine geri döndük, o dönemde en büyük starlar birbirine vokal yaparlardı. Birlik beraberlik vardı. Bazı isimler o kadar kaygılı ki üretmekten korkuyorlar.

"ASTROLOĞUM '25 ŞUBAT OLSUN' DEDİ"

Yeni parçasının çıkış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, "Astroloğum '25 Şubat olsun' dedi ama müzik listelerine girmesi için cuma günü çıkması gerektiği söylendi. Çok üzülerek cuma günü yayınlamaya karar verdik" dedi.

Müzik yeteneğini annesinden aldığını söyleyen Tilki, "Annem olmasaydı ben bu hayale inanmazdım, o çok inanıyordu. Babamın gölgesi yeter. Ailemi çok seviyorum" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLER KISKANÇLIKTAN"

Kıskanıldığı için eleştirildiğini söyleyen popçu, "Ben dünyayı gezerken insanlar evinde oturuyor. Bilmiyorum, belki canları sıkılıyordur. Yaptığım her işi, söylediğim her işi kalbimden geldiği için yapıyorum. Samimiyetime güvendiğim için eleştirilerin kıskançlıktan başka bir şey olamadığını düşünüyorum" dedi.Aşk hayatının çok iyi gittiğini belirten Aleyna Tilki, "Hayat zaten aşkın kendisi. Ben sanatçı olduğum için bir ağaca, bir çiçeğe, bir şarkıya aşık dolaşıyorum. O yüzden 'aşk hayatı' diyerek sınırlandırmayalım" ifadelerini kullandı.

"ASLA DESTEKLEMEDİNİZ"

2 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından bir açıklama yapan genç şarkıcı, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

Karşınıza çok küçük yaşta çıktım. Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz... Ve bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi.

Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz.

Oysaki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım. Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum.

Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum. Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi... Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun.