Selçuk Balcı hayranları geri sayıma başladı

Selçuk Balcı, yeni single çalışmasının duyurusunu sosyal medyada yaptı. Sanatçının hayranları, 21 Ekim Cuma günü yayınlanacak “Kırılsın Ellerim” şarkısı için geri sayıma başladı.

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Selçuk Balcı, hayranları ve takipçilerinin yoğun isteği üzerine yeni bir single hazırladı. Balcı, bu kez duayen sanatçı Gülden Karaböcek’in bir döneme damgasını vuran ve klasikler arasında yer alan şarkısı “Kırılsın Ellerim”i yorumladı. Hayranlarının yeni single beklentisini karşılıksız bırakmayan Balcı, sürprizini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Sanatçının paylaşımı dinleyicilerini heyecanlandırdı. Selçuk Balcı sevenlerine şöyle seslendi:

“Uzun zamandır üzerinde çalıştığım ‘Kırılsın Ellerim’ adlı yeni teklim, 21 Ekim’de tüm dijital platformlarda yerini alacak. Gülden Karaböcek efsanesi olarak hafızalarımıza kazınan ‘Kırılsın Ellerim’ adlı şarkıya kemençemle kendi yorumumu katmaya çalıştım. Yönetmen koltuğunda değerli sinema emektarı Talip Karamahmutoğlu’nun yer aldığı eserimizin aranjörlüğünü de usta isim M. Zafer Karayazgan üstlendi. Kayıtlarını Stüdyo Çınar’da tamamladığımız şarkımız 21 Ekim’de tüm dijital platformlarda yerini alacak. Umarım dinlerken beğenir ve keyif alırsınız. 21 Ekim’de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın!”

Tuz Gölü’nde klip

Selçuk Balcı, “Kırılsın Ellerim”in klibi için Şereflikoçhisar Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Talip Karamahmutoğlu’nun oturduğu çalışmada etkileyici doğa manzaralarına da yer verildi. Şarkının ruhunu yansıtan klip, single’ın çıktığı gün itibarıyla müzik kanallarında ve dijital platformlarda dönmeye başlayacak