''Sektöre dram işleriyle girdiğim unutuldu, insanların aklına direkt komedi geliyor.''

Ahmet Kural, TRT’nin 1 Nisan’da başlayacak yeni dizisi ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ta başrolü üstlendi. Hürriyet’ten Tülay Demir’e konuşan oyuncu ‘bu proje ‘Kural güldürür’ algısını kırar mı’ sorusu üzerine şu cevabı verdi:

“Komedi alanında çok gişe yapan filmlere, reyting açısından çok başarılı dizilere imza attığımızdan, sektöre ilk girişimin dram yapımlarıyla olduğu unutuldu biraz. Bu açıdan haklısınız, Ahmet Kural denince insanların aklına direkt komedi geliyor. Tabii insanları güldüren, mutluluk veren biri olarak anılmak güzel. Ama aslına bakarsanız yeni işim, oyunculuk yelpazem içinde daha önce tecrübe ettiğim bir alan... Bahsettiğiniz algı kırılabilir. Yine de önemli olan her yaptığım işte bana verilen rolü en iyi şekilde canlandırmak. Ben bir oyuncuyum.”