Sefo kimdir? Sefo Bilmem mi şarkı sözleri nedir? Sefo'nun gerçek adı ne?

Sefo gerçek adı nedir?
Şarkıcı Sefo'nun gerçek adı Seyfullah Sağır'dır. Türk rapçi ve söz yazarıdır.
Sefo kimdir?
Seyfullah Sağır, Sefo ismiyle tanınmıştır. Sefo 23 yaşındadır. 16 Mart 1998 yılında doğan Sefo aslen Samsunludur.
Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir.18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.
28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı
Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.
21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının diğer isimleri arasında beatinde Aerro ve Sefo'ya eşlik eden Yase bulunmakta.
Sefo Bilmem mi sözleri
Her yarında
Gördüğüm şeylerin her birinde
Gözlerinle
Sol yanımda
Boşluk hissinin yanında bir sinirle
Ben seninle
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)
Oo, ah
Yaramadı bak, beni bitiren
Şeyin adı aşk, yola getiren
Bize niye yön veriyor şüpheler
Soruyorum bunu hep sence neden?
Deli diyorlar, hani reçetem
Sırıtıyor ay, bana geceden
Ona el salladım, pencereden
Söyle tüm bunlar sence neden?
Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha
Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan
Bilmem mi? (ya)
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah
Kaydı dünya hep zamanla
Tecrübeyle sabit artık
Anladın sen en sonunda
Farklı bir gün, ey günaydın
Şaka yok kalbim artık sana müsait
Bakarken sana diyemedim hayır
Konuşmak yok, bakışalım aynı
İlişkim olaylı, dile kolay
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)
Sanki ben
Bilmem mi?
Zor günlerimde hep sen yanımda vardın
Oo, ah
Günlerdir
Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?
Oo, ah