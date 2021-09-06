Sefo kimdir? Sefo Bilmem mi şarkı sözleri nedir? Sefo'nun gerçek adı ne?

Sefo gerçek adı nedir?



Şarkıcı Sefo'nun gerçek adı Seyfullah Sağır'dır. Türk rapçi ve söz yazarıdır.



Sefo kimdir?



Seyfullah Sağır, Sefo ismiyle tanınmıştır. Sefo 23 yaşındadır. 16 Mart 1998 yılında doğan Sefo aslen Samsunludur.

Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir.18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.

28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı

Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır.

21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının diğer isimleri arasında beatinde Aerro ve Sefo'ya eşlik eden Yase bulunmakta.



Sefo Bilmem mi sözleri



Her yarında

Gördüğüm şeylerin her birinde

Gözlerinle

Sol yanımda

Boşluk hissinin yanında bir sinirle

Ben seninle

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)

Oo, ah

Yaramadı bak, beni bitiren

Şeyin adı aşk, yola getiren

Bize niye yön veriyor şüpheler

Soruyorum bunu hep sence neden?

Deli diyorlar, hani reçetem

Sırıtıyor ay, bana geceden

Ona el salladım, pencereden

Söyle tüm bunlar sence neden?

Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha

Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan

Bilmem mi? (ya)

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah

Kaydı dünya hep zamanla

Tecrübeyle sabit artık

Anladın sen en sonunda

Farklı bir gün, ey günaydın

Şaka yok kalbim artık sana müsait

Bakarken sana diyemedim hayır

Konuşmak yok, bakışalım aynı

İlişkim olaylı, dile kolay

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)

Sanki ben

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah