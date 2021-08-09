Şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şef Akademi yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şef Arda Türkmen, fenomen Melodi Erbirliler ile evleniyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

AY SONU EVLENİYORLAR

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor ve çift romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte çiftin bazı pozları...