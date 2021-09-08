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Sedef Avcı, hakkında çıkan boşanma iddialarını yalanladı

Bir AVM çıkışında görüntülenen Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile haklarında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi.

Magazin 08.09.2021, 17:18
Sedef Avcı, hakkında çıkan boşanma iddialarını yalanladı

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM'de görüntülenen Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ile haklarında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi.

"HİÇ HABERİM YOK BU HABERLERDEN"

Avcı, “Hiç haberim yok bu haberlerden. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemide yapacak haber kalmadı, böyle şeyler çıktı” diye konuştu.

"KÖY HAYATINA ALIŞTIK"

Muğla'da yaşadıkları köy hayatına oğulları Can'ın eğitimi için ara verdiklerini ve İstanbul'a döndüklerini söyleyen Avcı, İstanbul'a alışmaya çalıştığını söyleyerek, "Can'ın okulundan dolayı geldim. Bundan sonra sürekli Muğla'ya gidip geleceğim. Köy hayatına çok çabuk alıştık. Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" dedi.

1997 Elite Model Look yarışmasında birinci seçilen Sedef Avcı, "Böyle mi Olacaktı?", "Menekşe ile Halil", "Yaprak Dökümü" ve "Ezel" dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınmıştı.

2005 yılında Kıvanç Kasabalı ile evlenen Avcı'nın bu evlilikten Can adında bir oğlu var.

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