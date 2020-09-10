Son Dakika
Seda Sayan’dan vokalistine destek
SEDA SAYAN, VOKALİSTLİĞİNİ YAPAN SEVCAN DALGIRAN'A TEM DESTEK VERDİ.
Magazin 10.09.2020, 13:54
2
Seda Sayan, vokalistliğini yapan Sevcan Dalkıran’a tem destek verdi.
Cuma akşamı Mersin Liparis Otel’de sahne alacak olan Dalkıran’a vokalistliğini yaptığı Seda Sayan da destek veriyor. Pandemi kuralları gereği sosyal mesafenin uygulanacağı geceye Tarık Mengüç de konuk olarak katılacak.
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
|İmsak
|05:05
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0