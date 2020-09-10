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Seda Sayan’dan vokalistine destek

SEDA SAYAN, VOKALİSTLİĞİNİ YAPAN SEVCAN DALGIRAN'A TEM DESTEK VERDİ.

Magazin 10.09.2020, 13:54
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Seda Sayan’dan vokalistine destek

Seda Sayan, vokalistliğini yapan Sevcan Dalkıran’a tem destek verdi.

Cuma akşamı Mersin Liparis Otel’de sahne alacak olan Dalkıran’a vokalistliğini yaptığı Seda Sayan da destek veriyor. Pandemi kuralları gereği sosyal mesafenin uygulanacağı geceye Tarık Mengüç de konuk olarak katılacak.

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