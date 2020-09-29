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Seda Sayan yine estetik operasyon geçirdi

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren şarkıcı Seda Sayan, bunlara bir yenisini daha ekledi. Sayan, ‘Fransız askısı’ isimli estetik operasyonla yüzünü gerdirdi.

Magazin 29.09.2020, 11:54
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Seda Sayan yine estetik operasyon geçirdi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, corona virüsü salgını nedeniyle aylar süren karantinadan sonra soluğu tatilde almış, tatil fotoğraflarını da sık sık Instagram hesabından paylaşmıştı.

Sık sık estetik yaptıran Sayan, yüzüne küçük bir dokunuş daha yaptırdı. Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan’ın yüzüne uyguladığı işlemin adı ‘Fransız Askısı’ olarak biliniyor.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız Askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemi…

Cerrahiye başvurmak istemeyen ve genç görünmek isteyenlerin tercih ettiği Fransız Askısı, yüz felci geçiren hastalarda da kullanılıyor. Bu yöntem, kullanılan ürünün biyolojik anlamda insan vücuduna uyumlu olması sebebi ile de sık sık tercih ediliyor.

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