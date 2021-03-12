Seda Sayan ve Zuhal Topal davalık oldu

“Zuhal Topal’la izdivaç” isimli evlenme programına katılan, Zekeriya Atak isimli damat adayı geçtiğimiz Şubat ayında “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek canlı yayını terk etmişti. Ardından rakip kanalda program yapan Seda Sayan’ın damat adayı Atak'a Topal'ın programını karıştırması için para verdiği iddia edilmişti.



Sosyal medyada Atak'ın, 'Zuhal Topal'la' programında olay çıkarması karşılığında Seda Sayan ve nişanlısı Erkan Çelik'ten 4 bin 350 TL aldığını söylediği bir video kaydı da yayınlanmıştı. Zekeriya Atak, büyük ses getiren görüntülerin silah zoruyla çekildiğini belirterek savcılığa başvurdu. Damat adayı Atak; Fox TV stüdyosunda kendisini silah zoruyla alıkoyduklarını iddia ettiği Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ve yapımcı Zeynep Peker'den şikayetçi oldu. Savcılık; Topal, Saygıner, Portakal ve Peker hakkında tehdit, alıkoyma ve şantaj iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tüm bunların ardından Seda Sayan ve nişanlısı Erkan Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Zuhal Topal, Korhan Saygıner ve Zeynep Peker hakkında şikayetçi olmuştu.

Kaynak: hurriyet.com.tr

SAYAN İDDİALARI YALANLADI

Sayan bugün eşi Erkan Çelik ve avukatı Altın Mimir ile birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, ifade verdi. Sayan’ın ifadesinde, Zekeriya Atak isimli şahsı kendisinin gönderdiği iddialarını yalanladığı öğrenildi. Sayan, Zuhal Topal hakkında “iftira, lekelenmeme hakkını ihlal ve hakaret” suçlarından dava açılmasını ve cezalandırılmasını istedi. Sayan, adliye çıkışında avukatı Altın Mimir ile çektirdiği fotoğrafı “Adliye çıkışında avukatımla sarılmaca” notu ile sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştı. Zuhal Topal, eşi ve yapımcısının da ilerleyen günlerde ifade vermesi bekleniyor.